20 Seyşeller rupisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile SCR → GEL çevirin

20 scr
3,97 gel

1,000₨ SCR = 0,1983₾ GEL

13:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20280,2120
Düşük0,18220,1822
Ortalama0,19490,1996
Değişim-1.41%1.06%
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1 SCR → GEL istatistikleri

SCR → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2028, en düşük 0,1822 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1949 oldu. SCR → GEL kurundaki değişiklik -1.41 değerindeydi.

SCR → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2120, en düşük 0,1822 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1996 oldu. SCR → GEL kurundaki değişiklik 1.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,2491,5081,6660,94320,66
1 GBP1,17711,282107,3631,7751,961,1124,308
1 USD0,9180,78183,751,3841,5290,86618,962
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Gürcistan Larisi
1 SCR0,19829 GEL
5 SCR0,99144 GEL
10 SCR1,98288 GEL
20 SCR3,96576 GEL
50 SCR9,91440 GEL
100 SCR19,82880 GEL
250 SCR49,57200 GEL
500 SCR99,14400 GEL
1000 SCR198,28800 GEL
2000 SCR396,57600 GEL
5000 SCR991,44000 GEL
10000 SCR1.982,88000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Seyşeller Rupisi
1 GEL5,04318 SCR
5 GEL25,21590 SCR
10 GEL50,43180 SCR
20 GEL100,86360 SCR
50 GEL252,15900 SCR
100 GEL504,31800 SCR
250 GEL1.260,79500 SCR
500 GEL2.521,59000 SCR
1000 GEL5.043,18000 SCR
2000 GEL10.086,36000 SCR
5000 GEL25.215,90000 SCR
10000 GEL50.431,80000 SCR