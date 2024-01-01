20 Gürcistan larisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile GEL → SCR çevirin

20 gel
98,55 scr

1,000₾ GEL = 4,927₨ SCR

02:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,48955,4895
Düşük4,88334,7166
Ortalama5,12825,0154
Değişim0.90%-3.33%
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1 GEL → SCR istatistikleri

GEL → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,4895, en düşük 4,8833 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,1282 oldu. GEL → SCR kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

GEL → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,4895, en düşük 4,7166 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,0154 oldu. GEL → SCR kurundaki değişiklik -3.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6361,4961,6580,9520,221
1 GBP1,18711,285107,5941,7761,9691,12724,004
1 USD0,9240,778183,7211,3821,5320,87718,678
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Seyşeller Rupisi
1 GEL4,92732 SCR
5 GEL24,63660 SCR
10 GEL49,27320 SCR
20 GEL98,54640 SCR
50 GEL246,36600 SCR
100 GEL492,73200 SCR
250 GEL1.231,83000 SCR
500 GEL2.463,66000 SCR
1000 GEL4.927,32000 SCR
2000 GEL9.854,64000 SCR
5000 GEL24.636,60000 SCR
10000 GEL49.273,20000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Gürcistan Larisi
1 SCR0,20295 GEL
5 SCR1,01475 GEL
10 SCR2,02950 GEL
20 SCR4,05900 GEL
50 SCR10,14750 GEL
100 SCR20,29500 GEL
250 SCR50,73750 GEL
500 SCR101,47500 GEL
1000 SCR202,95000 GEL
2000 SCR405,90000 GEL
5000 SCR1.014,75000 GEL
10000 SCR2.029,50000 GEL