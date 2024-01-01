1 Seyşeller rupisinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile SCR → CZK çevirin

1 scr
1,68 czk

1,000₨ SCR = 1,680Kč CZK

13:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → CZK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,75641,7564
Düşük1,55341,5534
Ortalama1,66691,6687
Değişim0.11%-1.56%
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1 SCR → CZK istatistikleri

SCR → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7564, en düşük 1,5534 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6669 oldu. SCR → CZK kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

SCR → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7564, en düşük 1,5534 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6687 oldu. SCR → CZK kurundaki değişiklik -1.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,2251,5091,6690,94220,721
1 GBP1,17511,28107,2011,7741,9611,10724,349
1 USD0,9180,781183,7541,3861,5320,86519,024
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 SCR1,67954 CZK
5 SCR8,39770 CZK
10 SCR16,79540 CZK
20 SCR33,59080 CZK
50 SCR83,97700 CZK
100 SCR167,95400 CZK
250 SCR419,88500 CZK
500 SCR839,77000 CZK
1000 SCR1.679,54000 CZK
2000 SCR3.359,08000 CZK
5000 SCR8.397,70000 CZK
10000 SCR16.795,40000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Seyşeller Rupisi
1 CZK0,59540 SCR
5 CZK2,97701 SCR
10 CZK5,95402 SCR
20 CZK11,90804 SCR
50 CZK29,77010 SCR
100 CZK59,54020 SCR
250 CZK148,85050 SCR
500 CZK297,70100 SCR
1000 CZK595,40200 SCR
2000 CZK1.190,80400 SCR
5000 CZK2.977,01000 SCR
10000 CZK5.954,02000 SCR