10 bin Seyşeller rupisinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile SCR → CZK çevirin

10.000 scr
16.526,20 czk

1,000₨ SCR = 1,653Kč CZK

13:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → CZK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,75641,7564
Düşük1,55341,5534
Ortalama1,66691,6687
Değişim0.11%-1.56%
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1 SCR → CZK istatistikleri

SCR → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7564, en düşük 1,5534 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6669 oldu. SCR → CZK kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

SCR → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7564, en düşük 1,5534 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6687 oldu. SCR → CZK kurundaki değişiklik -1.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,2031,5091,6690,94220,72
1 GBP1,17511,28107,2081,7741,9611,10724,356
1 USD0,9180,781183,7531,3861,5320,86519,027
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 SCR1,65262 CZK
5 SCR8,26310 CZK
10 SCR16,52620 CZK
20 SCR33,05240 CZK
50 SCR82,63100 CZK
100 SCR165,26200 CZK
250 SCR413,15500 CZK
500 SCR826,31000 CZK
1000 SCR1.652,62000 CZK
2000 SCR3.305,24000 CZK
5000 SCR8.263,10000 CZK
10000 SCR16.526,20000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Seyşeller Rupisi
1 CZK0,60510 SCR
5 CZK3,02550 SCR
10 CZK6,05100 SCR
20 CZK12,10200 SCR
50 CZK30,25500 SCR
100 CZK60,51000 SCR
250 CZK151,27500 SCR
500 CZK302,55000 SCR
1000 CZK605,10000 SCR
2000 CZK1.210,20000 SCR
5000 CZK3.025,50000 SCR
10000 CZK6.051,00000 SCR