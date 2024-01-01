Seyşeller rupisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile SCR → BGN çevirin

1.000 scr
133,13 bgn

1.00000 SCR = 0.13313 BGN

20:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.0769589.38751.450921.651260.9475318.3553
1 GBP1.1697411.25975104.561.69721.931541.1083621.4709
1 USD0.928550.793808183.00061.347251.533270.8798517.0438
1 INR0.01118720.009563890.012048110.01623180.0184730.01060050.205346

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Bulgar Levası
1 SCR0.13313 BGN
5 SCR0.66565 BGN
10 SCR1.33130 BGN
20 SCR2.66260 BGN
50 SCR6.65650 BGN
100 SCR13.31300 BGN
250 SCR33.28250 BGN
500 SCR66.56500 BGN
1000 SCR133.13000 BGN
2000 SCR266.26000 BGN
5000 SCR665.65000 BGN
10000 SCR1331.30000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Seyşeller Rupisi
1 BGN7.51148 SCR
5 BGN37.55740 SCR
10 BGN75.11480 SCR
20 BGN150.22960 SCR
50 BGN375.57400 SCR
100 BGN751.14800 SCR
250 BGN1877.87000 SCR
500 BGN3755.74000 SCR
1000 BGN7511.48000 SCR
2000 BGN15022.96000 SCR
5000 BGN37557.40000 SCR
10000 BGN75114.80000 SCR