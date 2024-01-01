100 Seyşeller rupisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile SCR → BGN çevirin

100 scr
13,18 bgn

1,000₨ SCR = 0,1318лв BGN

12:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13510,1360
Düşük0,12000,1200
Ortalama0,12900,1307
Değişim1.15%-0.85%
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1 SCR → BGN istatistikleri

SCR → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1351, en düşük 0,1200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1290 oldu. SCR → BGN kurundaki değişiklik 1.15 değerindeydi.

SCR → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1360, en düşük 0,1200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1307 oldu. SCR → BGN kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08891,1181,5081,6680,9420,707
1 GBP1,17511,279107,0761,7721,961,10524,334
1 USD0,9190,782183,7481,3861,5330,86419,032
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Bulgar Levası
1 SCR0,13185 BGN
5 SCR0,65925 BGN
10 SCR1,31849 BGN
20 SCR2,63698 BGN
50 SCR6,59245 BGN
100 SCR13,18490 BGN
250 SCR32,96225 BGN
500 SCR65,92450 BGN
1000 SCR131,84900 BGN
2000 SCR263,69800 BGN
5000 SCR659,24500 BGN
10000 SCR1.318,49000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Seyşeller Rupisi
1 BGN7,58442 SCR
5 BGN37,92210 SCR
10 BGN75,84420 SCR
20 BGN151,68840 SCR
50 BGN379,22100 SCR
100 BGN758,44200 SCR
250 BGN1.896,10500 SCR
500 BGN3.792,21000 SCR
1000 BGN7.584,42000 SCR
2000 BGN15.168,84000 SCR
5000 BGN37.922,10000 SCR
10000 BGN75.844,20000 SCR