5 Seyşeller rupisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile SCR → BGN çevirin

5 scr
0,66 bgn

1,000₨ SCR = 0,1320лв BGN

12:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13510,1360
Düşük0,12000,1200
Ortalama0,12890,1307
Değişim0.45%-1.54%
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1 SCR → BGN istatistikleri

SCR → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1351, en düşük 0,1200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1289 oldu. SCR → BGN kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

SCR → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1360, en düşük 0,1200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1307 oldu. SCR → BGN kurundaki değişiklik -1.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08891,1341,5081,6670,94120,707
1 GBP1,17511,279107,1141,7721,9591,10624,338
1 USD0,9190,782183,7511,3861,5320,86519,03
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Bulgar Levası
1 SCR0,13202 BGN
5 SCR0,66010 BGN
10 SCR1,32020 BGN
20 SCR2,64040 BGN
50 SCR6,60100 BGN
100 SCR13,20200 BGN
250 SCR33,00500 BGN
500 SCR66,01000 BGN
1000 SCR132,02000 BGN
2000 SCR264,04000 BGN
5000 SCR660,10000 BGN
10000 SCR1.320,20000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Seyşeller Rupisi
1 BGN7,57461 SCR
5 BGN37,87305 SCR
10 BGN75,74610 SCR
20 BGN151,49220 SCR
50 BGN378,73050 SCR
100 BGN757,46100 SCR
250 BGN1.893,65250 SCR
500 BGN3.787,30500 SCR
1000 BGN7.574,61000 SCR
2000 BGN15.149,22000 SCR
5000 BGN37.873,05000 SCR
10000 BGN75.746,10000 SCR