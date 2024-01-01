100 Bulgar levasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile BGN → SCR çevirin

100 bgn
758,12 scr

1,000лв BGN = 7,581₨ SCR

00:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BGN → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,33618,3361
Düşük7,50557,3507
Ortalama7,76157,6530
Değişim0.11%0.04%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BGN → SCR istatistikleri

BGN → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,3361, en düşük 7,5055 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,7615 oldu. BGN → SCR kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

BGN → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,3361, en düşük 7,3507 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,6530 oldu. BGN → SCR kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,228
1 EUR1,08211,8191,4951,6541,4460,84219,731
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,847
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9670,56313,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Seyşeller Rupisi
1 BGN7,58123 SCR
5 BGN37,90615 SCR
10 BGN75,81230 SCR
20 BGN151,62460 SCR
50 BGN379,06150 SCR
100 BGN758,12300 SCR
250 BGN1.895,30750 SCR
500 BGN3.790,61500 SCR
1000 BGN7.581,23000 SCR
2000 BGN15.162,46000 SCR
5000 BGN37.906,15000 SCR
10000 BGN75.812,30000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Bulgar Levası
1 SCR0,13191 BGN
5 SCR0,65952 BGN
10 SCR1,31905 BGN
20 SCR2,63810 BGN
50 SCR6,59525 BGN
100 SCR13,19050 BGN
250 SCR32,97625 BGN
500 SCR65,95250 BGN
1000 SCR131,90500 BGN
2000 SCR263,81000 BGN
5000 SCR659,52500 BGN
10000 SCR1.319,05000 BGN