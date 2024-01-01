5.000 Seyşeller rupisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile SCR → BDT çevirin

5.000 scr
43.045,80 bdt

1,000₨ SCR = 8,609Tk BDT

12:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → BDT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,78438,7843
Düşük7,85117,8511
Ortalama8,40978,4450
Değişim1.96%7.65%
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1 SCR → BDT istatistikleri

SCR → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,7843, en düşük 7,8511 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,4097 oldu. SCR → BDT kurundaki değişiklik 1.96 değerindeydi.

SCR → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,7843, en düşük 7,8511 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,4450 oldu. SCR → BDT kurundaki değişiklik 7.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08891,1181,5081,6680,9420,707
1 GBP1,17511,279107,0761,7721,961,10524,334
1 USD0,9190,782183,7481,3861,5330,86419,032
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Bangladeş Takası
1 SCR8,60916 BDT
5 SCR43,04580 BDT
10 SCR86,09160 BDT
20 SCR172,18320 BDT
50 SCR430,45800 BDT
100 SCR860,91600 BDT
250 SCR2.152,29000 BDT
500 SCR4.304,58000 BDT
1000 SCR8.609,16000 BDT
2000 SCR17.218,32000 BDT
5000 SCR43.045,80000 BDT
10000 SCR86.091,60000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Seyşeller Rupisi
1 BDT0,11616 SCR
5 BDT0,58077 SCR
10 BDT1,16155 SCR
20 BDT2,32310 SCR
50 BDT5,80775 SCR
100 BDT11,61550 SCR
250 BDT29,03875 SCR
500 BDT58,07750 SCR
1000 BDT116,15500 SCR
2000 BDT232,31000 SCR
5000 BDT580,77500 SCR
10000 BDT1.161,55000 SCR