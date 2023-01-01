5000 Bangladeş takasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile BDT → SCR çevirin

5.000 bdt
617,69 scr

1.00000 BDT = 0.12354 SCR

4:5 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

BDT → SCR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 SCR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.057987.92081.425781.6380.966318.5264
1GBP1.155411.2224101.5921.647491.89271.1164621.4072
1USD0.94530.818063183.10881.347751.548350.913417.5124
1INR0.01137390.009843280.012032410.01621670.01863040.01099040.210717

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Seyşeller Rupisi
1 BDT0.12354 SCR
5 BDT0.61769 SCR
10 BDT1.23538 SCR
20 BDT2.47076 SCR
50 BDT6.17690 SCR
100 BDT12.35380 SCR
250 BDT30.88450 SCR
500 BDT61.76900 SCR
1000 BDT123.53800 SCR
2000 BDT247.07600 SCR
5000 BDT617.69000 SCR
10000 BDT1235.38000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Bangladeş Takası
1 SCR8.09465 BDT
5 SCR40.47325 BDT
10 SCR80.94650 BDT
20 SCR161.89300 BDT
50 SCR404.73250 BDT
100 SCR809.46500 BDT
250 SCR2023.66250 BDT
500 SCR4047.32500 BDT
1000 SCR8094.65000 BDT
2000 SCR16189.30000 BDT
5000 SCR40473.25000 BDT
10000 SCR80946.50000 BDT