100 Seyşeller rupisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile SCR → BDT çevirin

100 scr
857,54 bdt

1,000₨ SCR = 8,575Tk BDT

12:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → BDT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,78438,7843
Düşük7,85117,8511
Ortalama8,40938,4448
Değişim1.81%7.49%
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1 SCR → BDT istatistikleri

SCR → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,7843, en düşük 7,8511 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,4093 oldu. SCR → BDT kurundaki değişiklik 1.81 değerindeydi.

SCR → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,7843, en düşük 7,8511 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,4448 oldu. SCR → BDT kurundaki değişiklik 7.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08891,0921,5081,6690,9420,728
1 GBP1,17511,278107,0371,7721,9611,10524,356
1 USD0,9190,782183,7441,3861,5340,86419,056
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,228

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Bangladeş Takası
1 SCR8,57538 BDT
5 SCR42,87690 BDT
10 SCR85,75380 BDT
20 SCR171,50760 BDT
50 SCR428,76900 BDT
100 SCR857,53800 BDT
250 SCR2.143,84500 BDT
500 SCR4.287,69000 BDT
1000 SCR8.575,38000 BDT
2000 SCR17.150,76000 BDT
5000 SCR42.876,90000 BDT
10000 SCR85.753,80000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Seyşeller Rupisi
1 BDT0,11661 SCR
5 BDT0,58306 SCR
10 BDT1,16613 SCR
20 BDT2,33226 SCR
50 BDT5,83065 SCR
100 BDT11,66130 SCR
250 BDT29,15325 SCR
500 BDT58,30650 SCR
1000 BDT116,61300 SCR
2000 BDT233,22600 SCR
5000 BDT583,06500 SCR
10000 BDT1.166,13000 SCR