Arabistan riyalinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile SAR → XOF çevirin

1.000 sar
162.409 xof

1.00000 SAR = 162.40900 XOF

19:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0769589.38841.450711.650880.94727518.364
1 GBP1.169811.25985104.5691.697081.931251.1081221.4828
1 USD0.928550.793745183.00141.347051.532920.879617.0519
1 INR0.01118710.009563030.01204810.01622920.01846860.01059740.205441

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Arabistan riyalinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 SAR162.40900 XOF
5 SAR812.04500 XOF
10 SAR1624.09000 XOF
20 SAR3248.18000 XOF
50 SAR8120.45000 XOF
100 SAR16240.90000 XOF
250 SAR40602.25000 XOF
500 SAR81204.50000 XOF
1000 SAR162409.00000 XOF
2000 SAR324818.00000 XOF
5000 SAR812045.00000 XOF
10000 SAR1624090.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Arabistan Riyali
1 XOF0.00616 SAR
5 XOF0.03079 SAR
10 XOF0.06157 SAR
20 XOF0.12315 SAR
50 XOF0.30786 SAR
100 XOF0.61573 SAR
250 XOF1.53932 SAR
500 XOF3.07865 SAR
1000 XOF6.15729 SAR
2000 XOF12.31458 SAR
5000 XOF30.78645 SAR
10000 XOF61.57290 SAR