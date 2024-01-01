2.000 Arabistan riyalinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile SAR → XOF çevirin

2.000 sar
323.116 xof

1,000SR SAR = 161,6CFA XOF

10:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek162,0390163,7210
Düşük159,8490159,8490
Ortalama161,0491161,7665
Değişim-0.30%-0.58%
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1 SAR → XOF istatistikleri

SAR → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 162,0390, en düşük 159,8490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 161,0491 oldu. SAR → XOF kurundaki değişiklik -0.30 değerindeydi.

SAR → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 163,7210, en düşük 159,8490 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 161,7665 oldu. SAR → XOF kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,765278,91,3880,92457,9071,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6910,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,36200,97310,66641,7271,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 SAR161,55800 XOF
5 SAR807,79000 XOF
10 SAR1.615,58000 XOF
20 SAR3.231,16000 XOF
50 SAR8.077,90000 XOF
100 SAR16.155,80000 XOF
250 SAR40.389,50000 XOF
500 SAR80.779,00000 XOF
1000 SAR161.558,00000 XOF
2000 SAR323.116,00000 XOF
5000 SAR807.790,00000 XOF
10000 SAR1.615.580,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Arabistan Riyali
1 XOF0,00619 SAR
5 XOF0,03095 SAR
10 XOF0,06190 SAR
20 XOF0,12379 SAR
50 XOF0,30949 SAR
100 XOF0,61897 SAR
250 XOF1,54744 SAR
500 XOF3,09487 SAR
1000 XOF6,18974 SAR
2000 XOF12,37948 SAR
5000 XOF30,94870 SAR
10000 XOF61,89740 SAR