2.000 CFA Frangı BCEAO'dan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile XOF → SAR çevirin

1,000CFA XOF = 0,006046SR SAR

12:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → SAR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SAR
1 XOF → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00630,0064
Düşük0,00600,0060
Ortalama0,00620,0063
Değişim-2.86%-5.25%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → SAR istatistikleri

XOF → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0063, en düşük 0,0060 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0062 oldu. XOF → SAR kurundaki değişiklik -2.86 değerindeydi.

XOF → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0064, en düşük 0,0060 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0063 oldu. XOF → SAR kurundaki değişiklik -5.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,991,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6231,6932.179,89
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1250,9551.230,4
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5531,4151.822,43

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Arabistan Riyali
1 XOF0,00605 SAR
5 XOF0,03023 SAR
10 XOF0,06046 SAR
20 XOF0,12091 SAR
50 XOF0,30228 SAR
100 XOF0,60457 SAR
250 XOF1,51142 SAR
500 XOF3,02284 SAR
1000 XOF6,04568 SAR
2000 XOF12,09136 SAR
5000 XOF30,22840 SAR
10000 XOF60,45680 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 SAR165,40700 XOF
5 SAR827,03500 XOF
10 SAR1.654,07000 XOF
20 SAR3.308,14000 XOF
50 SAR8.270,35000 XOF
100 SAR16.540,70000 XOF
250 SAR41.351,75000 XOF
500 SAR82.703,50000 XOF
1000 SAR165.407,00000 XOF
2000 SAR330.814,00000 XOF
5000 SAR827.035,00000 XOF
10000 SAR1.654.070,00000 XOF