Arabistan riyalinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile SAR → RON çevirin

1.000 sar
1.232,34 ron

1.00000 SAR = 1.23234 RON

19:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0768589.37981.450681.650980.94724518.3685
1 GBP1.169811.25975104.5611.697071.931391.1080921.4883
1 USD0.92860.793808183.00121.347151.533150.8796517.0576
1 INR0.01118820.009563820.01204810.01623050.01847150.0105980.20551

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Arabistan riyalinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Rumen Leyi
1 SAR1.23234 RON
5 SAR6.16170 RON
10 SAR12.32340 RON
20 SAR24.64680 RON
50 SAR61.61700 RON
100 SAR123.23400 RON
250 SAR308.08500 RON
500 SAR616.17000 RON
1000 SAR1232.34000 RON
2000 SAR2464.68000 RON
5000 SAR6161.70000 RON
10000 SAR12323.40000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Arabistan Riyali
1 RON0.81146 SAR
5 RON4.05732 SAR
10 RON8.11464 SAR
20 RON16.22928 SAR
50 RON40.57320 SAR
100 RON81.14640 SAR
250 RON202.86600 SAR
500 RON405.73200 SAR
1000 RON811.46400 SAR
2000 RON1622.92800 SAR
5000 RON4057.32000 SAR
10000 RON8114.64000 SAR