2.000 Romanya leyinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile RON → SAR çevirin

1,000L RON = 0,7991SR SAR

00:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 RON → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,82540,8439
Düşük0,79460,7946
Ortalama0,81150,8268
Değişim-2.66%-4.99%
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1 RON → SAR istatistikleri

RON → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8254, en düşük 0,7946 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8115 oldu. RON → SAR kurundaki değişiklik -2.66 değerindeydi.

RON → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8439, en düşük 0,7946 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8268 oldu. RON → SAR kurundaki değişiklik -4.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,397
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,389
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,182
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,887

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Arabistan Riyali
1 RON0,79908 SAR
5 RON3,99540 SAR
10 RON7,99080 SAR
20 RON15,98160 SAR
50 RON39,95400 SAR
100 RON79,90800 SAR
250 RON199,77000 SAR
500 RON399,54000 SAR
1000 RON799,08000 SAR
2000 RON1.598,16000 SAR
5000 RON3.995,40000 SAR
10000 RON7.990,80000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Rumen Leyi
1 SAR1,25144 RON
5 SAR6,25720 RON
10 SAR12,51440 RON
20 SAR25,02880 RON
50 SAR62,57200 RON
100 SAR125,14400 RON
250 SAR312,86000 RON
500 SAR625,72000 RON
1000 SAR1.251,44000 RON
2000 SAR2.502,88000 RON
5000 SAR6.257,20000 RON
10000 SAR12.514,40000 RON