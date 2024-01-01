bin Arabistan riyalinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile SAR → RON çevirin

1.000 sar
1.225,13 ron

1,000SR SAR = 1,225L RON

09:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,22951,2421
Düşük1,21121,2112
Ortalama1,22071,2268
Değişim-0.36%-0.55%
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1 SAR → RON istatistikleri

SAR → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2295, en düşük 1,2112 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2207 oldu. SAR → RON kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

SAR → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2421, en düşük 1,2112 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2268 oldu. SAR → RON kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3880,92457,9771,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,346200,97310,66641,7781,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Rumen Leyi
1 SAR1,22513 RON
5 SAR6,12565 RON
10 SAR12,25130 RON
20 SAR24,50260 RON
50 SAR61,25650 RON
100 SAR122,51300 RON
250 SAR306,28250 RON
500 SAR612,56500 RON
1000 SAR1.225,13000 RON
2000 SAR2.450,26000 RON
5000 SAR6.125,65000 RON
10000 SAR12.251,30000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Arabistan Riyali
1 RON0,81624 SAR
5 RON4,08120 SAR
10 RON8,16239 SAR
20 RON16,32478 SAR
50 RON40,81195 SAR
100 RON81,62390 SAR
250 RON204,05975 SAR
500 RON408,11950 SAR
1000 RON816,23900 SAR
2000 RON1.632,47800 SAR
5000 RON4.081,19500 SAR
10000 RON8.162,39000 SAR