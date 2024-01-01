Arabistan riyalinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile SAR → QAR çevirin

1.000 sar
972,38 qar

1.00000 SAR = 0.97238 QAR

19:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183.0056278.971.347350.9286555.95641.533390.793808
1 INR0.012047413.360860.0162320.01118760.6741280.01847330.00956331
1 PKR0.003584610.29754310.004829730.00332880.2005820.005496610.0028455
1 CAD0.74219861.6066207.05110.6892341.53071.138080.589163

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Katar Riyali
1 SAR0.97238 QAR
5 SAR4.86188 QAR
10 SAR9.72376 QAR
20 SAR19.44752 QAR
50 SAR48.61880 QAR
100 SAR97.23760 QAR
250 SAR243.09400 QAR
500 SAR486.18800 QAR
1000 SAR972.37600 QAR
2000 SAR1944.75200 QAR
5000 SAR4861.88000 QAR
10000 SAR9723.76000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Arabistan Riyali
1 QAR1.02841 SAR
5 QAR5.14205 SAR
10 QAR10.28410 SAR
20 QAR20.56820 SAR
50 QAR51.42050 SAR
100 QAR102.84100 SAR
250 QAR257.10250 SAR
500 QAR514.20500 SAR
1000 QAR1028.41000 SAR
2000 QAR2056.82000 SAR
5000 QAR5142.05000 SAR
10000 QAR10284.10000 SAR