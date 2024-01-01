20 Arabistan riyalinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile SAR → QAR çevirin

20 sar
19,43 qar

1,000SR SAR = 0,9713QR QAR

09:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → QAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,97230,9723
Düşük0,97130,9713
Ortalama0,97200,9720
Değişim-0.07%-0.09%
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1 SAR → QAR istatistikleri

SAR → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9723, en düşük 0,9713 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9720 oldu. SAR → QAR kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

SAR → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9723, en düşük 0,9713 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9720 oldu. SAR → QAR kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3880,92458,0061,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,353200,98710,66641,8011,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Katar Riyali
1 SAR0,97131 QAR
5 SAR4,85657 QAR
10 SAR9,71314 QAR
20 SAR19,42628 QAR
50 SAR48,56570 QAR
100 SAR97,13140 QAR
250 SAR242,82850 QAR
500 SAR485,65700 QAR
1000 SAR971,31400 QAR
2000 SAR1.942,62800 QAR
5000 SAR4.856,57000 QAR
10000 SAR9.713,14000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Arabistan Riyali
1 QAR1,02953 SAR
5 QAR5,14765 SAR
10 QAR10,29530 SAR
20 QAR20,59060 SAR
50 QAR51,47650 SAR
100 QAR102,95300 SAR
250 QAR257,38250 SAR
500 QAR514,76500 SAR
1000 QAR1.029,53000 SAR
2000 QAR2.059,06000 SAR
5000 QAR5.147,65000 SAR
10000 QAR10.295,30000 SAR