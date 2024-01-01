50 Katar riyalinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile QAR → SAR çevirin

1,000QR QAR = 1,030SR SAR

20:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 QAR → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,03091,0309
Düşük1,02951,0277
Ortalama1,03031,0298
Değişim-0.06%0.07%
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1 QAR → SAR istatistikleri

QAR → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0309, en düşük 1,0295 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0303 oldu. QAR → SAR kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

QAR → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0309, en düşük 1,0277 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0298 oldu. QAR → SAR kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4021,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71360,2031198,260,5630,6741.227,061,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Arabistan Riyali
1 QAR1,02952 SAR
5 QAR5,14760 SAR
10 QAR10,29520 SAR
20 QAR20,59040 SAR
50 QAR51,47600 SAR
100 QAR102,95200 SAR
250 QAR257,38000 SAR
500 QAR514,76000 SAR
1000 QAR1.029,52000 SAR
2000 QAR2.059,04000 SAR
5000 QAR5.147,60000 SAR
10000 QAR10.295,20000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Katar Riyali
1 SAR0,97133 QAR
5 SAR4,85663 QAR
10 SAR9,71325 QAR
20 SAR19,42650 QAR
50 SAR48,56625 QAR
100 SAR97,13250 QAR
250 SAR242,83125 QAR
500 SAR485,66250 QAR
1000 SAR971,32500 QAR
2000 SAR1.942,65000 QAR
5000 SAR4.856,62500 QAR
10000 SAR9.713,25000 QAR