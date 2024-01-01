Arabistan riyalinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile SAR → MYR çevirin

1.000 sar
1.275,11 myr

1.00000 SAR = 1.27511 MYR

19:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.0768589.37751.450841.651230.9472618.366
1 GBP1.1698211.25975104.5581.697261.931691.1081321.4854
1 USD0.928650.793808182.9991.34731.533390.879717.0553
1 INR0.01118850.009564070.012048310.01623270.01847480.01059890.205488

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Malezya Ringiti
1 SAR1.27511 MYR
5 SAR6.37555 MYR
10 SAR12.75110 MYR
20 SAR25.50220 MYR
50 SAR63.75550 MYR
100 SAR127.51100 MYR
250 SAR318.77750 MYR
500 SAR637.55500 MYR
1000 SAR1275.11000 MYR
2000 SAR2550.22000 MYR
5000 SAR6375.55000 MYR
10000 SAR12751.10000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Arabistan Riyali
1 MYR0.78424 SAR
5 MYR3.92122 SAR
10 MYR7.84243 SAR
20 MYR15.68486 SAR
50 MYR39.21215 SAR
100 MYR78.42430 SAR
250 MYR196.06075 SAR
500 MYR392.12150 SAR
1000 MYR784.24300 SAR
2000 MYR1568.48600 SAR
5000 MYR3921.21500 SAR
10000 MYR7842.43000 SAR