Arabistan riyalinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile SAR → HRK çevirin

1.000 sar
1.871,99 hrk

1.00000 SAR = 1.87199 HRK

19:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0770589.39471.450731.651030.9473318.3684
1 GBP1.169811.25995104.5751.697091.93141.1081921.4877
1 USD0.928450.793682182.99961.346951.532920.879617.0544
1 INR0.01118630.009562480.012048210.01622840.0184690.01059760.205476

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Arabistan riyalinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Hırvat Kunası
1 SAR1.87199 HRK
5 SAR9.35995 HRK
10 SAR18.71990 HRK
20 SAR37.43980 HRK
50 SAR93.59950 HRK
100 SAR187.19900 HRK
250 SAR467.99750 HRK
500 SAR935.99500 HRK
1000 SAR1871.99000 HRK
2000 SAR3743.98000 HRK
5000 SAR9359.95000 HRK
10000 SAR18719.90000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Arabistan Riyali
1 HRK0.53419 SAR
5 HRK2.67095 SAR
10 HRK5.34191 SAR
20 HRK10.68382 SAR
50 HRK26.70955 SAR
100 HRK53.41910 SAR
250 HRK133.54775 SAR
500 HRK267.09550 SAR
1000 HRK534.19100 SAR
2000 HRK1068.38200 SAR
5000 HRK2670.95500 SAR
10000 HRK5341.91000 SAR