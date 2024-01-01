Arabistan riyalinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile SAR → AOA çevirin

1.000 sar
222.884 aoa

1.00000 SAR = 222.88400 AOA

19:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.07789.39221.45111.651210.94729518.3673
1 GBP1.1698211.2599104.5731.697531.931621.1081721.4865
1 USD0.92850.793714183.00111.347351.533150.8795517.0541
1 INR0.01118670.009562690.01204810.01623290.01847150.01059680.205468

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Arabistan riyalinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Angola Kvanzası
1 SAR222.88400 AOA
5 SAR1114.42000 AOA
10 SAR2228.84000 AOA
20 SAR4457.68000 AOA
50 SAR11144.20000 AOA
100 SAR22288.40000 AOA
250 SAR55721.00000 AOA
500 SAR111442.00000 AOA
1000 SAR222884.00000 AOA
2000 SAR445768.00000 AOA
5000 SAR1114420.00000 AOA
10000 SAR2228840.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Arabistan Riyali
1 AOA0.00449 SAR
5 AOA0.02243 SAR
10 AOA0.04487 SAR
20 AOA0.08973 SAR
50 AOA0.22433 SAR
100 AOA0.44866 SAR
250 AOA1.12166 SAR
500 AOA2.24332 SAR
1000 AOA4.48664 SAR
2000 AOA8.97328 SAR
5000 AOA22.43320 SAR
10000 AOA44.86640 SAR