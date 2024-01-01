50 Rus rublesinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile RUB → RSD çevirin

50 rub
63,31 rsd

1,000руб RUB = 1,266РСД RSD

04:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → RSD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,26861,3041
Düşük1,20931,1729
Ortalama1,23321,2204
Değişim3.28%6.47%
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1 RUB → RSD istatistikleri

RUB → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2686, en düşük 1,2093 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2332 oldu. RUB → RSD kurundaki değişiklik 3.28 değerindeydi.

RUB → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3041, en düşük 1,1729 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2204 oldu. RUB → RSD kurundaki değişiklik 6.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2290,7861,5351,33683,742
1 EUR1,0811,4967,8050,8481,6581,44390,416
1 CAD0,7220,66815,2160,5671,1080,96460,422
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Sırp Dinarı
1 RUB1,26622 RSD
5 RUB6,33110 RSD
10 RUB12,66220 RSD
20 RUB25,32440 RSD
50 RUB63,31100 RSD
100 RUB126,62200 RSD
250 RUB316,55500 RSD
500 RUB633,11000 RSD
1000 RUB1.266,22000 RSD
2000 RUB2.532,44000 RSD
5000 RUB6.331,10000 RSD
10000 RUB12.662,20000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Rus Rublesi
1 RSD0,78976 RUB
5 RSD3,94878 RUB
10 RSD7,89755 RUB
20 RSD15,79510 RUB
50 RSD39,48775 RUB
100 RSD78,97550 RUB
250 RSD197,43875 RUB
500 RSD394,87750 RUB
1000 RSD789,75500 RUB
2000 RSD1.579,51000 RUB
5000 RSD3.948,77500 RUB
10000 RSD7.897,55000 RUB