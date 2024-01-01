1 Sırp dinarından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile RSD → RUB çevirin

1 rsd
0,79 rub

1,000РСД RSD = 0,7891руб RUB

01:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → RUB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,82690,8526
Düşük0,78830,7668
Ortalama0,81100,8198
Değişim-3.24%-6.14%
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1 RSD → RUB istatistikleri

RSD → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8269, en düşük 0,7883 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8110 oldu. RSD → RUB kurundaki değişiklik -3.24 değerindeydi.

RSD → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8526, en düşük 0,7668 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8198 oldu. RSD → RUB kurundaki değişiklik -6.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9160,78618,2861,3881,33783,752
1 EUR1,079120,4090,84819,731,4971,44390,364
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,428
1 GBP1,2721,17924,06123,2591,7651,701106,528

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Rus Rublesi
1 RSD0,78914 RUB
5 RSD3,94572 RUB
10 RSD7,89143 RUB
20 RSD15,78286 RUB
50 RSD39,45715 RUB
100 RSD78,91430 RUB
250 RSD197,28575 RUB
500 RSD394,57150 RUB
1000 RSD789,14300 RUB
2000 RSD1.578,28600 RUB
5000 RSD3.945,71500 RUB
10000 RSD7.891,43000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Sırp Dinarı
1 RUB1,26720 RSD
5 RUB6,33600 RSD
10 RUB12,67200 RSD
20 RUB25,34400 RSD
50 RUB63,36000 RSD
100 RUB126,72000 RSD
250 RUB316,80000 RSD
500 RUB633,60000 RSD
1000 RUB1.267,20000 RSD
2000 RUB2.534,40000 RSD
5000 RUB6.336,00000 RSD
10000 RUB12.672,00000 RSD