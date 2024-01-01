250 Rus rublesinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile RUB → NIO çevirin

250 rub
107,64 nio

1,000руб RUB = 0,4306C$ NIO

01:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → NIO çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,43210,4409
Düşük0,41360,3974
Ortalama0,42130,4149
Değişim3.49%7.06%
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1 RUB → NIO istatistikleri

RUB → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4321, en düşük 0,4136 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4213 oldu. RUB → NIO kurundaki değişiklik 3.49 değerindeydi.

RUB → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4409, en düşük 0,3974 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4149 oldu. RUB → NIO kurundaki değişiklik 7.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,230,7861,5361,33683,734
1 EUR1,07911,4967,8040,8481,6581,44290,383
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,412
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Nikaragua Kordobası
1 RUB0,43057 NIO
5 RUB2,15283 NIO
10 RUB4,30565 NIO
20 RUB8,61130 NIO
50 RUB21,52825 NIO
100 RUB43,05650 NIO
250 RUB107,64125 NIO
500 RUB215,28250 NIO
1000 RUB430,56500 NIO
2000 RUB861,13000 NIO
5000 RUB2.152,82500 NIO
10000 RUB4.305,65000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Rus Rublesi
1 NIO2,32253 RUB
5 NIO11,61265 RUB
10 NIO23,22530 RUB
20 NIO46,45060 RUB
50 NIO116,12650 RUB
100 NIO232,25300 RUB
250 NIO580,63250 RUB
500 NIO1.161,26500 RUB
1000 NIO2.322,53000 RUB
2000 NIO4.645,06000 RUB
5000 NIO11.612,65000 RUB
10000 NIO23.225,30000 RUB