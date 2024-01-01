10 Rus rublesinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile RUB → MAD çevirin

10 rub
1,16 mad

1,000руб RUB = 0,1161د.م. MAD

03:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → MAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11610,1193
Düşük0,11070,1083
Ortalama0,11280,1119
Değişim3.44%5.64%
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1 RUB → MAD istatistikleri

RUB → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1161, en düşük 0,1107 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1128 oldu. RUB → MAD kurundaki değişiklik 3.44 değerindeydi.

RUB → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1193, en düşük 0,1083 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1119 oldu. RUB → MAD kurundaki değişiklik 5.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2330,7861,5371,33783,739
1 EUR1,07911,4967,8060,8491,6591,44290,375
1 CAD0,7210,66815,2170,5671,1090,96460,398
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,578

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Fas Dirhemi
1 RUB0,11607 MAD
5 RUB0,58037 MAD
10 RUB1,16074 MAD
20 RUB2,32148 MAD
50 RUB5,80370 MAD
100 RUB11,60740 MAD
250 RUB29,01850 MAD
500 RUB58,03700 MAD
1000 RUB116,07400 MAD
2000 RUB232,14800 MAD
5000 RUB580,37000 MAD
10000 RUB1.160,74000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Rus Rublesi
1 MAD8,61520 RUB
5 MAD43,07600 RUB
10 MAD86,15200 RUB
20 MAD172,30400 RUB
50 MAD430,76000 RUB
100 MAD861,52000 RUB
250 MAD2.153,80000 RUB
500 MAD4.307,60000 RUB
1000 MAD8.615,20000 RUB
2000 MAD17.230,40000 RUB
5000 MAD43.076,00000 RUB
10000 MAD86.152,00000 RUB