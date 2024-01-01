5 Fas dirheminden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile MAD → RUB çevirin

5 mad
43,03 rub

1,000د.م. MAD = 8,606руб RUB

14:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 MAD → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,03199,2347
Düşük8,60538,3827
Ortalama8,87268,9454
Değişim-2.28%-5.44%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → RUB istatistikleri

MAD → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,0319, en düşük 8,6053 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,8726 oldu. MAD → RUB kurundaki değişiklik -2.28 değerindeydi.

MAD → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,2347, en düşük 8,3827 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,9454 oldu. MAD → RUB kurundaki değişiklik -5.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,30,7810,9261,3831,5291,33618,159
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281777,73911,1861,7711,9591,71123,255
1 EUR1,08655,9450,84311,4941,6521,44319,613

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Rus Rublesi
1 MAD8,60563 RUB
5 MAD43,02815 RUB
10 MAD86,05630 RUB
20 MAD172,11260 RUB
50 MAD430,28150 RUB
100 MAD860,56300 RUB
250 MAD2.151,40750 RUB
500 MAD4.302,81500 RUB
1000 MAD8.605,63000 RUB
2000 MAD17.211,26000 RUB
5000 MAD43.028,15000 RUB
10000 MAD86.056,30000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Fas Dirhemi
1 RUB0,11620 MAD
5 RUB0,58102 MAD
10 RUB1,16203 MAD
20 RUB2,32406 MAD
50 RUB5,81015 MAD
100 RUB11,62030 MAD
250 RUB29,05075 MAD
500 RUB58,10150 MAD
1000 RUB116,20300 MAD
2000 RUB232,40600 MAD
5000 RUB581,01500 MAD
10000 RUB1.162,03000 MAD