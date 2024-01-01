2.000 Rus rublesinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile RUB → KWD çevirin

2.000 rub
7,143 kwd

1,000руб RUB = 0,003571ك KWD

03:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00360,0037
Düşük0,00340,0033
Ortalama0,00350,0035
Değişim3.13%6.29%
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1 RUB → KWD istatistikleri

RUB → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0034 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0035 oldu. RUB → KWD kurundaki değişiklik 3.13 değerindeydi.

RUB → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0037, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0035 oldu. RUB → KWD kurundaki değişiklik 6.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2310,7861,5361,33683,736
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6581,44290,381
1 CAD0,7210,66815,2170,5671,1080,96460,405
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Kuveyt Dinarı
1 RUB0,00357 KWD
5 RUB0,01786 KWD
10 RUB0,03571 KWD
20 RUB0,07143 KWD
50 RUB0,17857 KWD
100 RUB0,35713 KWD
250 RUB0,89283 KWD
500 RUB1,78566 KWD
1000 RUB3,57132 KWD
2000 RUB7,14264 KWD
5000 RUB17,85660 KWD
10000 RUB35,71320 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Rus Rublesi
1 KWD280,00800 RUB
5 KWD1.400,04000 RUB
10 KWD2.800,08000 RUB
20 KWD5.600,16000 RUB
50 KWD14.000,40000 RUB
100 KWD28.000,80000 RUB
250 KWD70.002,00000 RUB
500 KWD140.004,00000 RUB
1000 KWD280.008,00000 RUB
2000 KWD560.016,00000 RUB
5000 KWD1.400.040,00000 RUB
10000 KWD2.800.080,00000 RUB