5 Rus rublesinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile RUB → KHR çevirin

5 rub
239,95 khr

1,000руб RUB = 47,99៛ KHR

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → KHR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek48,287949,3353
Düşük46,288644,0051
Ortalama47,008146,2062
Değişim3.16%7.78%
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1 RUB → KHR istatistikleri

RUB → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 48,2879, en düşük 46,2886 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 47,0081 oldu. RUB → KHR kurundaki değişiklik 3.16 değerindeydi.

RUB → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 49,3353, en düşük 44,0051 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 46,2062 oldu. RUB → KHR kurundaki değişiklik 7.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2310,7861,5371,33683,737
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6591,44290,381
1 CAD0,7210,66815,2150,5671,1090,96460,397
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Kamboçya Rieli
1 RUB47,98900 KHR
5 RUB239,94500 KHR
10 RUB479,89000 KHR
20 RUB959,78000 KHR
50 RUB2.399,45000 KHR
100 RUB4.798,90000 KHR
250 RUB11.997,25000 KHR
500 RUB23.994,50000 KHR
1000 RUB47.989,00000 KHR
2000 RUB95.978,00000 KHR
5000 RUB239.945,00000 KHR
10000 RUB479.890,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Rus Rublesi
1 KHR0,02084 RUB
5 KHR0,10419 RUB
10 KHR0,20838 RUB
20 KHR0,41676 RUB
50 KHR1,04190 RUB
100 KHR2,08381 RUB
250 KHR5,20952 RUB
500 KHR10,41905 RUB
1000 KHR20,83810 RUB
2000 KHR41,67620 RUB
5000 KHR104,19050 RUB
10000 KHR208,38100 RUB