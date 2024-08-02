Rus rublesinden Kamboçya rieline Geçmiş Döviz Kurları
Rus rublesinden Kamboçya rieline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Rus rublesinden (RUB) Kamboçya rieline (KHR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RUB - KHR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Rus rublesi → Kamboçya rieli döviz kuru geçmişi
Bugünün Rus rublesi Kamboçya rieline döviz kuru şu anda 47,989, dünden bu yana %0.355 değerinde değişti. Rus rublesi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.599 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rus rublesi Kamboçya rieline döviz kuru en yüksek değeri 48,278 (26-07-2024) ile en düşük değeri 47,320 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.648 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Rus rublesinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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