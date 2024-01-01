Rus rublesinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile RUB → ILS çevirin

1.000 rub
39,18 ils

1.00000 RUB = 0.03918 ILS

19:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854941.0771589.4071.451081.651440.94704518.361
1 GBP1.1696711.25985104.5721.697211.931541.1077321.4753
1 USD0.92840.793745183.00331.347151.533150.8792517.0459
1 INR0.01118480.009562820.012047710.01623010.0184710.0105930.205364

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Rus rublesinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Yeni İsrail Şekeli
1 RUB0.03918 ILS
5 RUB0.19588 ILS
10 RUB0.39177 ILS
20 RUB0.78353 ILS
50 RUB1.95884 ILS
100 RUB3.91767 ILS
250 RUB9.79418 ILS
500 RUB19.58835 ILS
1000 RUB39.17670 ILS
2000 RUB78.35340 ILS
5000 RUB195.88350 ILS
10000 RUB391.76700 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Rus Rublesi
1 ILS25.52540 RUB
5 ILS127.62700 RUB
10 ILS255.25400 RUB
20 ILS510.50800 RUB
50 ILS1276.27000 RUB
100 ILS2552.54000 RUB
250 ILS6381.35000 RUB
500 ILS12762.70000 RUB
1000 ILS25525.40000 RUB
2000 ILS51050.80000 RUB
5000 ILS127627.00000 RUB
10000 ILS255254.00000 RUB