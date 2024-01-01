Sırp dinarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile RSD → XOF çevirin

1.000 rsd
5.598 xof

1.00000 RSD = 5.59812 XOF

19:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0767589.37051.451411.652090.94729518.3566
1 GBP1.1695411.25935104.5261.697541.932261.107921.4697
1 USD0.928750.79406183.00021.347951.534330.8797517.0482
1 INR0.01118940.009566970.012048210.01624030.01848590.01059940.2054

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Sırp dinarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 RSD5.59812 XOF
5 RSD27.99060 XOF
10 RSD55.98120 XOF
20 RSD111.96240 XOF
50 RSD279.90600 XOF
100 RSD559.81200 XOF
250 RSD1399.53000 XOF
500 RSD2799.06000 XOF
1000 RSD5598.12000 XOF
2000 RSD11196.24000 XOF
5000 RSD27990.60000 XOF
10000 RSD55981.20000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sırp Dinarı
1 XOF0.17863 RSD
5 XOF0.89316 RSD
10 XOF1.78631 RSD
20 XOF3.57262 RSD
50 XOF8.93155 RSD
100 XOF17.86310 RSD
250 XOF44.65775 RSD
500 XOF89.31550 RSD
1000 XOF178.63100 RSD
2000 XOF357.26200 RSD
5000 XOF893.15500 RSD
10000 XOF1786.31000 RSD