20 CFA Frangı BCEAO'dan Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile XOF → RSD çevirin

1,000CFA XOF = 0,1783РСД RSD

12:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 XOF → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17900,1790
Düşük0,17830,1782
Ortalama0,17840,1784
Değişim-0.04%-0.05%
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1 XOF → RSD istatistikleri

XOF → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1790, en düşük 0,1783 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1784 oldu. XOF → RSD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

XOF → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1790, en düşük 0,1782 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1784 oldu. XOF → RSD kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,991,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94612,6231,6932.179,89
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,32
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5521,4151.822,25

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sırp Dinarı
1 XOF0,17832 RSD
5 XOF0,89159 RSD
10 XOF1,78318 RSD
20 XOF3,56636 RSD
50 XOF8,91590 RSD
100 XOF17,83180 RSD
250 XOF44,57950 RSD
500 XOF89,15900 RSD
1000 XOF178,31800 RSD
2000 XOF356,63600 RSD
5000 XOF891,59000 RSD
10000 XOF1.783,18000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 RSD5,60794 XOF
5 RSD28,03970 XOF
10 RSD56,07940 XOF
20 RSD112,15880 XOF
50 RSD280,39700 XOF
100 RSD560,79400 XOF
250 RSD1.401,98500 XOF
500 RSD2.803,97000 XOF
1000 RSD5.607,94000 XOF
2000 RSD11.215,88000 XOF
5000 RSD28.039,70000 XOF
10000 RSD56.079,40000 XOF