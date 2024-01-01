10 bin Sırp dinarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile RSD → XOF çevirin

10.000 rsd
56.053 xof

1,000РСД RSD = 5,605CFA XOF

01:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,60685,6151
Düşük5,59625,5927
Ortalama5,60335,6024
Değişim0.05%0.06%
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1 RSD → XOF istatistikleri

RSD → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,6068, en düşük 5,5962 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,6033 oldu. RSD → XOF kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

RSD → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,6151, en düşük 5,5927 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,6024 oldu. RSD → XOF kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,8950,78618,2821,3871,33783,741
1 EUR1,079120,390,84819,7281,4961,44390,365
1 MXN0,0530,04910,0420,9680,0730,0714,432
1 GBP1,2731,17924,045123,2651,7641,702106,565

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 RSD5,60529 XOF
5 RSD28,02645 XOF
10 RSD56,05290 XOF
20 RSD112,10580 XOF
50 RSD280,26450 XOF
100 RSD560,52900 XOF
250 RSD1.401,32250 XOF
500 RSD2.802,64500 XOF
1000 RSD5.605,29000 XOF
2000 RSD11.210,58000 XOF
5000 RSD28.026,45000 XOF
10000 RSD56.052,90000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sırp Dinarı
1 XOF0,17840 RSD
5 XOF0,89202 RSD
10 XOF1,78403 RSD
20 XOF3,56806 RSD
50 XOF8,92015 RSD
100 XOF17,84030 RSD
250 XOF44,60075 RSD
500 XOF89,20150 RSD
1000 XOF178,40300 RSD
2000 XOF356,80600 RSD
5000 XOF892,01500 RSD
10000 XOF1.784,03000 RSD