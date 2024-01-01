500 CFA Frangı BCEAO'dan Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile XOF → RSD çevirin

1,000CFA XOF = 0,1783РСД RSD

12:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 XOF → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17900,1790
Düşük0,17830,1782
Ortalama0,17840,1784
Değişim-0.04%-0.04%
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1 XOF → RSD istatistikleri

XOF → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1790, en düşük 0,1783 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1784 oldu. XOF → RSD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

XOF → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1790, en düşük 0,1782 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1784 oldu. XOF → RSD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9891,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6231,6932.180,06
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,32
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5531,4151.822,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sırp Dinarı
1 XOF0,17832 RSD
5 XOF0,89160 RSD
10 XOF1,78320 RSD
20 XOF3,56640 RSD
50 XOF8,91600 RSD
100 XOF17,83200 RSD
250 XOF44,58000 RSD
500 XOF89,16000 RSD
1000 XOF178,32000 RSD
2000 XOF356,64000 RSD
5000 XOF891,60000 RSD
10000 XOF1.783,20000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 RSD5,60789 XOF
5 RSD28,03945 XOF
10 RSD56,07890 XOF
20 RSD112,15780 XOF
50 RSD280,39450 XOF
100 RSD560,78900 XOF
250 RSD1.401,97250 XOF
500 RSD2.803,94500 XOF
1000 RSD5.607,89000 XOF
2000 RSD11.215,78000 XOF
5000 RSD28.039,45000 XOF
10000 RSD56.078,90000 XOF