Sırp dinarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile RSD → TRY çevirin

1.000 rsd
282,42 try

1.00000 RSD = 0.28242 TRY

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550051.076789.37251.451451.652140.9472618.355
1 GBP1.1695811.25925104.5251.697531.932251.107921.4671
1 USD0.928750.794123183.00591.348051.534450.8797517.0475
1 INR0.01118910.009567070.012047310.01624040.0184860.01059860.205377

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Türk Lirası
1 RSD0.28242 TRY
5 RSD1.41208 TRY
10 RSD2.82417 TRY
20 RSD5.64834 TRY
50 RSD14.12085 TRY
100 RSD28.24170 TRY
250 RSD70.60425 TRY
500 RSD141.20850 TRY
1000 RSD282.41700 TRY
2000 RSD564.83400 TRY
5000 RSD1412.08500 TRY
10000 RSD2824.17000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Sırp Dinarı
1 TRY3.54087 RSD
5 TRY17.70435 RSD
10 TRY35.40870 RSD
20 TRY70.81740 RSD
50 TRY177.04350 RSD
100 TRY354.08700 RSD
250 TRY885.21750 RSD
500 TRY1770.43500 RSD
1000 TRY3540.87000 RSD
2000 TRY7081.74000 RSD
5000 TRY17704.35000 RSD
10000 TRY35408.70000 RSD