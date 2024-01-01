Sırp dinarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile RSD → OMR çevirin

1.000 rsd
3,538 omr

1.00000 RSD = 0.00354 OMR

18:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.076789.3731.451661.652140.9471818.355
1 GBP1.1695911.2593104.531.697851.932331.1078121.4679
1 USD0.928750.794092183.00641.348251.534450.879717.0475
1 INR0.01118910.009566640.012047310.01624270.01848590.0105980.205376

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Sırp dinarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Umman Riyali
1 RSD0.00354 OMR
5 RSD0.01769 OMR
10 RSD0.03538 OMR
20 RSD0.07075 OMR
50 RSD0.17688 OMR
100 RSD0.35377 OMR
250 RSD0.88442 OMR
500 RSD1.76885 OMR
1000 RSD3.53769 OMR
2000 RSD7.07538 OMR
5000 RSD17.68845 OMR
10000 RSD35.37690 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Sırp Dinarı
1 OMR282.67100 RSD
5 OMR1413.35500 RSD
10 OMR2826.71000 RSD
20 OMR5653.42000 RSD
50 OMR14133.55000 RSD
100 OMR28267.10000 RSD
250 OMR70667.75000 RSD
500 OMR141335.50000 RSD
1000 OMR282671.00000 RSD
2000 OMR565342.00000 RSD
5000 OMR1413355.00000 RSD
10000 OMR2826710.00000 RSD