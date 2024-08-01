bin Romanya leyinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile RON → UYU çevirin

1.000 ron
8.776,97 uyu

1,000L RON = 8,777$U UYU

23:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → UYU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 RON → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,84078,8407
Düşük8,68878,2347
Ortalama8,77218,5501
Değişim0.87%6.49%
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1 RON → UYU istatistikleri

RON → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,8407, en düşük 8,6887 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,7721 oldu. RON → UYU kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.

RON → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,8407, en düşük 8,2347 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,5501 oldu. RON → UYU kurundaki değişiklik 6.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9271,3881,5380,7851,3360,87383,757
1 EUR1,07911,4971,660,8471,4420,94290,366
1 CAD0,7210,66811,1090,5660,9630,62960,359
1 AUD0,650,6020,90210,510,8690,56754,442

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Uruguay Pesosu
1 RON8,77697 UYU
5 RON43,88485 UYU
10 RON87,76970 UYU
20 RON175,53940 UYU
50 RON438,84850 UYU
100 RON877,69700 UYU
250 RON2.194,24250 UYU
500 RON4.388,48500 UYU
1000 RON8.776,97000 UYU
2000 RON17.553,94000 UYU
5000 RON43.884,85000 UYU
10000 RON87.769,70000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Rumen Leyi
1 UYU0,11394 RON
5 UYU0,56967 RON
10 UYU1,13935 RON
20 UYU2,27870 RON
50 UYU5,69675 RON
100 UYU11,39350 RON
250 UYU28,48375 RON
500 UYU56,96750 RON
1000 UYU113,93500 RON
2000 UYU227,87000 RON
5000 UYU569,67500 RON
10000 UYU1.139,35000 RON