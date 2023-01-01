10 Uruguay pesosundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile UYU → RON çevirin

10 uyu
1.22 ron

1.00000 UYU = 0.12228 RON

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UYU → RON çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 RON
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uruguay pesosundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Rumen Leyi
1 UYU0.12228 RON
5 UYU0.61139 RON
10 UYU1.22278 RON
20 UYU2.44556 RON
50 UYU6.11390 RON
100 UYU12.22780 RON
250 UYU30.56950 RON
500 UYU61.13900 RON
1000 UYU122.27800 RON
2000 UYU244.55600 RON
5000 UYU611.39000 RON
10000 UYU1222.78000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Uruguay Pesosu
1 RON8.17811 UYU
5 RON40.89055 UYU
10 RON81.78110 UYU
20 RON163.56220 UYU
50 RON408.90550 UYU
100 RON817.81100 UYU
250 RON2044.52750 UYU
500 RON4089.05500 UYU
1000 RON8178.11000 UYU
2000 RON16356.22000 UYU
5000 RON40890.55000 UYU
10000 RON81781.10000 UYU