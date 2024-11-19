Romanya leyinden Uruguay pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Uruguay pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Uruguay pesosuna (UYU) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - UYU için tarihi verilerin detaylarını içerir.
RON → UYU çevrim grafiği
1 RON = 9,13731 UYU
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Rumen leyi → Uruguay pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Uruguay pesosuna döviz kuru şu anda 9,137, dünden bu yana %0.592 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.771 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Uruguay pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 9,158 (13-11-2024) ile en düşük değeri 8,971 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.987 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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