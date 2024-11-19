10 Romanya leyinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile RON → UYU çevirin

1,000L RON = 9,137$U UYU

00:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UYU
1 RON → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,14229,4733
Düşük8,93118,9311
Ortalama9,05589,1095
Değişim0.63%1.06%
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1 RON → UYU istatistikleri

RON → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,1422, en düşük 8,9311 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,0558 oldu. RON → UYU kurundaki değişiklik 0.63 değerindeydi.

RON → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,4733, en düşük 8,9311 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,1095 oldu. RON → UYU kurundaki değişiklik 1.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,395
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,186
1 AUD0,650,6140,91210,5130,870,57454,866

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Uruguay Pesosu
1 RON9,13731 UYU
5 RON45,68655 UYU
10 RON91,37310 UYU
20 RON182,74620 UYU
50 RON456,86550 UYU
100 RON913,73100 UYU
250 RON2.284,32750 UYU
500 RON4.568,65500 UYU
1000 RON9.137,31000 UYU
2000 RON18.274,62000 UYU
5000 RON45.686,55000 UYU
10000 RON91.373,10000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Rumen Leyi
1 UYU0,10944 RON
5 UYU0,54720 RON
10 UYU1,09441 RON
20 UYU2,18882 RON
50 UYU5,47205 RON
100 UYU10,94410 RON
250 UYU27,36025 RON
500 UYU54,72050 RON
1000 UYU109,44100 RON
2000 UYU218,88200 RON
5000 UYU547,20500 RON
10000 UYU1.094,41000 RON