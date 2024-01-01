Katar riyalinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile QAR → ZMW çevirin

1.000 qar
7.231,10 zmw

1.00000 QAR = 7.23110 ZMW

18:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD183.00491.34805278.970.7941230.928951517.761.53433
1 INR0.012047510.01624063.360890.009567190.011191318.28520.0184848
1 CAD0.74181261.57411206.9430.5890910.6890961125.891.13819
1 PKR0.003584610.2975410.0048322410.002846630.003329885.440590.00549998

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Katar riyalinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / ZMW
1 QAR7.23110 ZMW
5 QAR36.15550 ZMW
10 QAR72.31100 ZMW
20 QAR144.62200 ZMW
50 QAR361.55500 ZMW
100 QAR723.11000 ZMW
250 QAR1807.77500 ZMW
500 QAR3615.55000 ZMW
1000 QAR7231.10000 ZMW
2000 QAR14462.20000 ZMW
5000 QAR36155.50000 ZMW
10000 QAR72311.00000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Katar Riyali
1 ZMW0.13829 QAR
5 ZMW0.69146 QAR
10 ZMW1.38292 QAR
20 ZMW2.76584 QAR
50 ZMW6.91460 QAR
100 ZMW13.82920 QAR
250 ZMW34.57300 QAR
500 ZMW69.14600 QAR
1000 ZMW138.29200 QAR
2000 ZMW276.58400 QAR
5000 ZMW691.46000 QAR
10000 ZMW1382.92000 QAR