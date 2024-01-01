5.000 ZMW'den Katar riyaline

Reel döviz kuru ile ZMW → QAR çevirin

5.000 zmw
703,78 qar

1,000ZK ZMW = 0,1408QR QAR

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → QAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14960,1509
Düşük0,13800,1331
Ortalama0,14230,1408
Değişim-5.90%4.32%
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1 ZMW → QAR istatistikleri

ZMW → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1496, en düşük 0,1380 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1423 oldu. ZMW → QAR kurundaki değişiklik -5.90 değerindeydi.

ZMW → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1509, en düşük 0,1331 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1408 oldu. ZMW → QAR kurundaki değişiklik 4.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Katar Riyali
1 ZMW0,14076 QAR
5 ZMW0,70377 QAR
10 ZMW1,40755 QAR
20 ZMW2,81510 QAR
50 ZMW7,03775 QAR
100 ZMW14,07550 QAR
250 ZMW35,18875 QAR
500 ZMW70,37750 QAR
1000 ZMW140,75500 QAR
2000 ZMW281,51000 QAR
5000 ZMW703,77500 QAR
10000 ZMW1.407,55000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / ZMW
1 QAR7,10456 ZMW
5 QAR35,52280 ZMW
10 QAR71,04560 ZMW
20 QAR142,09120 ZMW
50 QAR355,22800 ZMW
100 QAR710,45600 ZMW
250 QAR1.776,14000 ZMW
500 QAR3.552,28000 ZMW
1000 QAR7.104,56000 ZMW
2000 QAR14.209,12000 ZMW
5000 QAR35.522,80000 ZMW
10000 QAR71.045,60000 ZMW