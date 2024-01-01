100 Katar riyalinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile QAR → ZMW çevirin

1,000QR QAR = 7,571ZK ZMW

21:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → ZMW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZMW
1 QAR → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,57097,5709
Düşük7,29117,0780
Ortalama7,39467,2849
Değişim3.41%6.96%
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1 QAR → ZMW istatistikleri

QAR → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,5709, en düşük 7,2911 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,3946 oldu. QAR → ZMW kurundaki değişiklik 3.41 değerindeydi.

QAR → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,5709, en düşük 7,0780 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,2849 oldu. QAR → ZMW kurundaki değişiklik 6.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - ZMW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4011,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71360,2071198,2740,5630,6731.227,151,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / ZMW
1 QAR7,57088 ZMW
5 QAR37,85440 ZMW
10 QAR75,70880 ZMW
20 QAR151,41760 ZMW
50 QAR378,54400 ZMW
100 QAR757,08800 ZMW
250 QAR1.892,72000 ZMW
500 QAR3.785,44000 ZMW
1000 QAR7.570,88000 ZMW
2000 QAR15.141,76000 ZMW
5000 QAR37.854,40000 ZMW
10000 QAR75.708,80000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Katar Riyali
1 ZMW0,13209 QAR
5 ZMW0,66043 QAR
10 ZMW1,32085 QAR
20 ZMW2,64170 QAR
50 ZMW6,60425 QAR
100 ZMW13,20850 QAR
250 ZMW33,02125 QAR
500 ZMW66,04250 QAR
1000 ZMW132,08500 QAR
2000 ZMW264,17000 QAR
5000 ZMW660,42500 QAR
10000 ZMW1.320,85000 QAR