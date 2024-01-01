Katar riyalinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile QAR → TRY çevirin

1.000 qar
8.424,84 try

1.00000 QAR = 8.42484 TRY

18:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0764589.34581.451221.651880.947518.3524
1 GBP1.1697511.25915104.511.697521.932251.1083421.4672
1 USD0.9290.794187183.00041.348151.534570.8802517.049
1 INR0.01119250.009568470.012048110.01624270.01848870.01060540.205409

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Katar riyalinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Türk Lirası
1 QAR8.42484 TRY
5 QAR42.12420 TRY
10 QAR84.24840 TRY
20 QAR168.49680 TRY
50 QAR421.24200 TRY
100 QAR842.48400 TRY
250 QAR2106.21000 TRY
500 QAR4212.42000 TRY
1000 QAR8424.84000 TRY
2000 QAR16849.68000 TRY
5000 QAR42124.20000 TRY
10000 QAR84248.40000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Katar Riyali
1 TRY0.11870 QAR
5 TRY0.59349 QAR
10 TRY1.18697 QAR
20 TRY2.37394 QAR
50 TRY5.93485 QAR
100 TRY11.86970 QAR
250 TRY29.67425 QAR
500 TRY59.34850 QAR
1000 TRY118.69700 QAR
2000 TRY237.39400 QAR
5000 TRY593.48500 QAR
10000 TRY1186.97000 QAR