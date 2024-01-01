Katar riyalinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile QAR → MDL çevirin

1.000 qar
4.881,06 mdl

1.00000 QAR = 4.88106 MDL

14:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.076489.34521.451471.652310.9475618.3546
1 GBP1.1696211.25895104.4981.697631.932541.1082921.4674
1 USD0.929050.794313183.00371.348451.535040.880317.0518
1 INR0.01119250.009569610.012047710.01624570.01849360.01060560.205434

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Katar riyalinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Moldova Leyi
1 QAR4.88106 MDL
5 QAR24.40530 MDL
10 QAR48.81060 MDL
20 QAR97.62120 MDL
50 QAR244.05300 MDL
100 QAR488.10600 MDL
250 QAR1220.26500 MDL
500 QAR2440.53000 MDL
1000 QAR4881.06000 MDL
2000 QAR9762.12000 MDL
5000 QAR24405.30000 MDL
10000 QAR48810.60000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Katar Riyali
1 MDL0.20487 QAR
5 MDL1.02437 QAR
10 MDL2.04874 QAR
20 MDL4.09748 QAR
50 MDL10.24370 QAR
100 MDL20.48740 QAR
250 MDL51.21850 QAR
500 MDL102.43700 QAR
1000 MDL204.87400 QAR
2000 MDL409.74800 QAR
5000 MDL1024.37000 QAR
10000 MDL2048.74000 QAR