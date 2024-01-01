20 Moldova leyinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile MDL → QAR çevirin

20 mdl
4,14 qar

1,000L MDL = 0,2068QR QAR

13:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → QAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20690,2077
Düşük0,20440,2043
Ortalama0,20590,2060
Değişim0.98%0.11%
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1 MDL → QAR istatistikleri

MDL → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2069, en düşük 0,2044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2059 oldu. MDL → QAR kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

MDL → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2077, en düşük 0,2043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2060 oldu. MDL → QAR kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2311,3861,53783,7671,681,337
1 GBP1,275123,251,7681,96106,8282,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5950,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15411,10960,441,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → CAD

MDL → AUD

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Katar Riyali
1 MDL0,20681 QAR
5 MDL1,03403 QAR
10 MDL2,06806 QAR
20 MDL4,13612 QAR
50 MDL10,34030 QAR
100 MDL20,68060 QAR
250 MDL51,70150 QAR
500 MDL103,40300 QAR
1000 MDL206,80600 QAR
2000 MDL413,61200 QAR
5000 MDL1.034,03000 QAR
10000 MDL2.068,06000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Moldova Leyi
1 QAR4,83545 MDL
5 QAR24,17725 MDL
10 QAR48,35450 MDL
20 QAR96,70900 MDL
50 QAR241,77250 MDL
100 QAR483,54500 MDL
250 QAR1.208,86250 MDL
500 QAR2.417,72500 MDL
1000 QAR4.835,45000 MDL
2000 QAR9.670,90000 MDL
5000 QAR24.177,25000 MDL
10000 QAR48.354,50000 MDL