20 Katar riyalinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile QAR → MDL çevirin

1,000QR QAR = 4,971L MDL

19:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MDL
1 QAR → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,97094,9709
Düşük4,86194,7412
Ortalama4,90384,8219
Değişim2.24%3.75%
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1 QAR → MDL istatistikleri

QAR → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9709, en düşük 4,8619 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,9038 oldu. QAR → MDL kurundaki değişiklik 2.24 değerindeydi.

QAR → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,9709, en düşük 4,7412 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8219 oldu. QAR → MDL kurundaki değişiklik 3.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3991,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71360,2141198,3020,5630,6741.227,321,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Moldova Leyi
1 QAR4,97088 MDL
5 QAR24,85440 MDL
10 QAR49,70880 MDL
20 QAR99,41760 MDL
50 QAR248,54400 MDL
100 QAR497,08800 MDL
250 QAR1.242,72000 MDL
500 QAR2.485,44000 MDL
1000 QAR4.970,88000 MDL
2000 QAR9.941,76000 MDL
5000 QAR24.854,40000 MDL
10000 QAR49.708,80000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Katar Riyali
1 MDL0,20117 QAR
5 MDL1,00586 QAR
10 MDL2,01172 QAR
20 MDL4,02344 QAR
50 MDL10,05860 QAR
100 MDL20,11720 QAR
250 MDL50,29300 QAR
500 MDL100,58600 QAR
1000 MDL201,17200 QAR
2000 MDL402,34400 QAR
5000 MDL1.005,86000 QAR
10000 MDL2.011,72000 QAR