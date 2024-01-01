Katar riyalinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile QAR → KZT çevirin

1.000 qar
123.010 kzt

1.00000 QAR = 123.01000 KZT

14:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.0764589.3561.451541.652390.947518.3552
1 GBP1.1696211.25905104.5141.697771.932691.1082221.4688
1 USD0.9290.79425183.00991.348451.535040.8802517.0516
1 INR0.01119120.009568130.012046810.01624440.01849220.01060420.205416

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Katar riyalinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kazakistan Tengesi
1 QAR123.01000 KZT
5 QAR615.05000 KZT
10 QAR1230.10000 KZT
20 QAR2460.20000 KZT
50 QAR6150.50000 KZT
100 QAR12301.00000 KZT
250 QAR30752.50000 KZT
500 QAR61505.00000 KZT
1000 QAR123010.00000 KZT
2000 QAR246020.00000 KZT
5000 QAR615050.00000 KZT
10000 QAR1230100.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Katar Riyali
1 KZT0.00813 QAR
5 KZT0.04065 QAR
10 KZT0.08129 QAR
20 KZT0.16259 QAR
50 KZT0.40647 QAR
100 KZT0.81295 QAR
250 KZT2.03236 QAR
500 KZT4.06473 QAR
1000 KZT8.12945 QAR
2000 KZT16.25890 QAR
5000 KZT40.64725 QAR
10000 KZT81.29450 QAR